Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Per la prima volta, Dayane ha chiarito definitivamente di aver provato dei sentimenti che vanno oltre l’amicizia: “Penso che per un momento ho provato davvero un amore per lei. Forse l’ho provato solo una volta per un’altra donna”. Poi, ha chiesto di non parlarne più: “Mia figlia Sofia mi guarda”.