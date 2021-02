Le anticipazioni e le trame delle nuove puntate di Daydreamer – Le ali del sogno. I nuovi episodi della soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir andranno in onda su Canale5 da lunedì 22 febbraio a venerdì 26 febbraio, alle ore 16:35. Yigit farà di tutto per conquistare Sanem, incluso fingersi invalido. Nella sua farsa, troverà la complicità di Huma.