Le anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman. Nella prossima puntata della soap turca, gli spettatori potranno assistere a tre nuovi episodi. L’appuntamento è giovedì 21 gennaio, a partire dalle ore 21:20 su Canale5. Ecco cosa accadrà tra Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir.