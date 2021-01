La prima serata di Canale 5 con Daydreamer non riesce ad andare nemmeno in doppia cifra: lo share è fermo al 9.2%, gli spettatori netti superano di poco i 2 milioni. Scelta da rivedere per Mediaset? Su Rai1, stradomina il derby d’Italia, per il match c’erano quasi 8 milioni di spettatori netti.