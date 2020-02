DCEU: 10 standalone o spin-off che vorremmo ancora vedere

DCEU: 10 standalone o spin-off che vorremmo ancora vedere

Il DC Extended Universe (abbreviato in DCEU) non si è rivelato ciò che i fan dei fumetti si aspettavano quando L’Uomo d’Acciaio ha fato il suo debutto sul grande schermo.

Dopo una serie di “passi falsi”, il DCEU sembra non essere destinato a risorgere dalle sue ceneri (vedi anche il recente flop al box office di Birds of Prey), dal momento che la Warner Bros. sembra intenzionata a concentrarsi di più su film indipendenti come Joker (che all’ultima edizione degli Oscar ha conquistato ben 11 candidature) o l’attesissimo The Batman.

In attesa di Wonder Woman 1984, ecco di seguito 10 standalone o spin-off che, nonostante il futuro incerto del DCEU, vorremmo ancora vedere:

Gotham City Sirens

Margot Robbie ha vestito i panni di Harley Quinn in Suicide Squad del 2016: nonostante il film non sia stato accolto bene né dal pubblico né dalla critica, il personaggio di Harley ha riscosso particolare successo. A lungo si è parlato di alcuni spin-off che avrebbero dovuto vederla protagonista, come ad esempio Harley & Joker, in cui la Robbie sarebbe tornata al fianco del Clown Principe del Crimine interpretato da Jared Leto.

Di recente abbiamo rivisto la Robbie nei panni della Mattacchiona in Birds of Prey, ma che fine ha fatto Gotham City Sirens, il film di David Ayer che avrebbe dovuto vedere la Mattacchiona entrare in azione al fianco di Poison Ivy e Catwoman? Sembra che sia ancora in cantiere…

Justice League Dark

I fan stavano aspettando un adattamento di Justice League Dark da prima ancora che il DCEU iniziasse a prendere forma. La Justice League Dark è un gruppo di supereroi composto da membri con poteri soprannaturali dell’Universo DC, tra cui John Constantine, Zatanna, Deadman e Swamp Thing

Per anni Guillermo del Toro è stato associato ad un possibile adattamento cinematografico, mentre di recente abbiamo appreso che J.J. Abrams e la sua Bad Robots starebbe lavorando con la Warner Bros. a film e serie tv ispirati alla JLD.

The Trench

In Aquaman di James wan sono state introdotte delle creature marine che nel film attaccavano l’imbarcazione di Arthur Curry e Mer. Poco dopo l’uscita del cinecomic nelle sale, è stato rivelato che la Warner Bros. era al lavoro su uno spin-off incentrato proprio sui Trench, che dovrebbe arrivare nelle sale prima del sequel di Aquaman, la cui uscita è fissata per il 2022. Sfortunatamente, da quel momento non si sono avuti più aggiornamenti sul progetto.

Batgirl

I piani per un film dedicato a Batgirl iniziarono ancor prima che Joss Whedon venisse coinvolto come regista delle riprese aggiuntive di Justice League. All’inizio, Whedon venne incaricato di scrivere e dirigere il film dedicato alla supereroina, per poi essere chiamato a “completare” l’opera di Zack Snyder.

Il film è attualmente in una sorta di limbo, con la Warner Bros. che ha deciso di realizzare un nuovo film dedicato a Batman. Forse si aspetta l’uscita di Matt Reeves per rimettere nuovamente mano allo standalone di Whedon e magari cercare di collegare tra loro le due pellicole? Staremo a vedere…

Cyborg

I piani iniziali del DCEU prevedevano, dopo l’uscita di Justice League, la realizzazione di standalone per ognuno dei membri del team, come successo con Wonder Woman e Aquaman. Per diverso tempo un film interamente dedicato al Cyborg di Ray Fisher è stato in cantiere alla Warner Bros.

Purtroppo, i tagli operati su Justice League hanno minimizzato le origini di Cyborg e piani per un film in solitaria si sono lentamente disgregati. Molti fan sono curiosissimi di sapere cosa Zack Snyder aveva in mente per il personaggio, sperando che un film dedicato a Victor Stone possa vedere la luce prima o poi, come accaduto di recente con il Flash di Ezra Miller.

Green Lantern Corps

I piani della DC in merito a Justice League sono cambiati quando la campagna promozionale del film era già iniziata, con alcune immagini che presentavano lo slogan “Unite The Seven”: alla fine, nel film, sono apparsi soltanto sei membri della squadra, con il settimo che si credeva potesse essere Lanterna Verde. Anche se una Lanterna Verde è apparsa in una scena flashback del film, avremmo visto le forze galattiche apparire sul grande schermo soltanto in Green Lantern Corps.

O almeno, è così che dovevano andare le cose, dato che Green Lantern Corps – inizialmente previsto per quest’anno – è stato ufficialmente posticipato a data da definirsi dalla Warner Bros. e dalla DC Films. Si presume che il film sia ancora sviluppato per conto di Geoff Johns, sebbene l’annuncio di un’imminente serie destinato al servizio di streaming HBOMax abbia messo seriamente in discussione il futuro del film.

Nightwing

Non è chiaro se il film su Nightwing annunciato nel 2017 sarà collegato al DCEU, al prossimo riavvio dell’universo condiviso che dovrebbe iniziare con The Batman, o se sarà un film autonomo come Joker. Tutto ciò che sappiamo ad oggi, è che il film sarà diretto da Chris McKay.

Con così tanti progetti ambientato nell’universo di Batman attualmente in sviluppo, non dovrebbe sorprendere se la Warner Bros. decidesse di accontonare qualcosa di magari già annunciato, per intraprendere nuove strade. Certo è che i fan sperano ancora nel film ricco d’azione dedicato a Dick Grayson che McKay aveva promesso…

New Gods

Nella versione originale di Justice League, avremmo dovuto vedere Darkseid combattere contro gli eroi al centro della storia. Le cose sono poi andate diversamente, con Steppenwolf e i Parademoni schierati sul campo di battaglia nella versione cinematografica.

Fortunatamente, la Warner e la DC hanno annunciato che sarà la regista Ava DuVernay ad occuparsi della regia di New Gods, in cui molto probabilmente farà la sua apparizione anche Darkseid. L’ultima volta che si è parlato del progetto, la DuVernay era impegnata con la stesura dello script insieme a Tom King. Speriamo di ricevere presto nuovi aggiornamenti sul film.

Deathstroke

Dopo l’apparizione di Deathstroke in una delle scene post-credit di Justice League, si è parlato a lungo di un film in solitaria per il personaggio affidato a Joe Manganiello. All’inizio si vociferava che lo standalone fosse stato affidato a Gareth Evans, regista di The Raid, nonostante il suo coinvolgimento non sia mai stato ufficializzato.

Ad oggi il futuro del personaggio – sicuramente “vittima” dell’intera ripianificazione del DCEU – sono avvolti nel mistero. A quanti di voi piacerebbe ancora vedere Manganiello entrare finalmente in azione in un film tutto dedicato a Slade Wilson?

Supergirl

Un film dedicato a Supergirl è stato ufficialmente annunciato, con Oren Uziel incaricato di scrivere la sceneggiatura, anche se le voci di un film dedicato a Kara Zor-El hanno cominciato a susseguirsi da quando L’Uomo d’Acciaio è arrivato nelle sale.

Ciò che forse i fan si aspettano di vedere è un sequel di Man of Steel che renda giustizia al Superman di Henry Cavill e introduca la nuova Supergirl cinematografica prima dell’arrivo dello standalone a lei dedicato.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.