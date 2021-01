“Si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i cittadini napoletani che per i calabresi, ormai la fame di poltrone della sinistra non conosce limiti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando la decisione di De Magistris di candidarsi in Calabria. (ANSA).