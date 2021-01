De Magistris: “Sindaco di Napoli fino all’ultimo giorno. In Calabria abbiamo cominciato a mettere in campo una rivoluzione”

“Faro’ il sindaco in maniera continuativa, insieme ai miei collaboratori, fino all’ultimo giorno del mio mandato e, contestualmente, diventero’ presidente della Regione Calabria grazie ai calabresi e alla rivoluzione che abbiamo incominciato a mettere in campo”. Cosi’ il sindaco di Napoli ed ex pm a Catanzaro Luigi De Magistris da alcuni giorni impegnato per la candidatura a presidente della Regione Calabria. “Con Carlo Tansi – ha aggiunto – c’e’ un dialogo importate e proficuo, ci vuole ancora del tempo per definire coalizione, candidature e liste.

L’incontro con Tansi e’ stato utile per riflettere su quella coalizione civica di cui ritengo di farmi portatore. I primi segnali dalla Calabria – ha concluso de Magistris – sono entusiastici, anche nel corso dei collegamenti a distanza”. E a proposito di Tansi l’ex responsabile della Protezione civile regionale ha lanciato sulle sua pagine social un sondaggio si rivolge ai suoi follower e a loro chiede: “Siete d’accordo che Tansi faccia un passo indietro per far candidare de Magistris a presidente della regione Calabria?”.

I commenti si dividono e si attende l’esito del sondaggio per comprendere cosa deciderà Tansi e se lo terrà in considerazione o meno. In alto il video dell’agenzia di stampa Dire