Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky nel post-partita di Juventus-Sassuolo, gara vinta per 3-1 dai bianconeri, ha affermato senza troppi giri di parole: “Io volevo vincere la partita, senza presunzione. Poi la perdi, ma vedevo che c’erano i presupposti per vincerla”. Sulla lotta Scudetto: “Davanti la più convincente è il Milan, non sulla carta, ma in convinzione e testa”.