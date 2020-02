Deadpool 2: Brad Pitt è Cable nei concept inediti

Un terzo film dedicato a Deadpool vedrà la luce prima o poi sotto l’egida della Disney, come confermato anche da Ryan Reynolds alla fine dello scorso anno. In attesa di un annuncio ufficiale, il concept artist Andrew Domachowski ha condiviso attraverso la sua pagina ArtStation, alcuni bellissimi concept inediti di Deadpool 2.

I concept ci mostrano i looki alternativi dei personaggi di Juggernaut, Domino, Cable e Omega Red. Alcuni ci mostrano anche gli attori Brad Pitt e Janelle Monáe, che erano stati inizialmente pensati dalla Fox per i ruoli rispettivamente di Cable e Domino (poi affidati a Josh Brolin e Zazie Beetz). L’ironia della sorte ha poi voluto che lo stesso Pitt apparisse brevemente nel film, nei panni di un mutante invisibile.

Potete vedere i concept di seguito:

Deadpool è un personaggio molto amato, non solo dai lettori dei fumetti, e i primi due film sotto l’egida della Fox sono stati un vero successo al box office: non sorprende, dunque, che la Marvel abbia deciso di far proseguire le avventure di Wade Wilson sul grande schermo. La vera domanda adesso è un’altra: il film sarà vietato ai minori? Deadpool 3 rappresenterà ufficialmente il primo film R-rated dei Marvel Studios?

Vi ricordiamo che a confermare l’ingresso di Deadpool nel MCU era stato Alan Horn, presidente di Walt Disney Studios, durante il CinemaCon di Las Vegas, rassicurando il pubblico accorso al panel che presto arriverà un altro titolo della serie di film con Ryan Reynolds.

