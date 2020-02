Deadpool 3: 10 eroi del MCU che vorremmo vedere nel film

Kevin Feige non ha ancora rivelato in che modo il Deadpool di Ryan Reynolds verrà integrato all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel ora che la Disney ha acquisito i diritti di sfruttamento sul personaggio.

Wade Wilson ha funzionato sul grande schermo in maniera spettacolare, e la risposta del pubblico ai film r-rated usciti sotto la Fox è stata davvero incredibile. L’ingresso di Deadpool nel MCU potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per tantissimi personaggi dell’Universo Marvel di essere protagonisti di un film vietato ai minori.

Ecco di seguito 10 personaggi che ci piacerebbe vedere in un film R-Rated come Deadpool 3:

Star-Lord

Grazie alla serie Parks and Recreation, Chris Pratt ha dimostrato di essere davvero a suo agio quanto si tratta di affrontare ruoli comici. Molti dei dialoghi più divertenti del personaggio di Andy Dwyer nello show, sono frutto dell’improvvisazione dell’attore sul set, nonostante il rating imposto dai network abbia “limitato” l’estro comico di Pratt.

Anche il PG-13 di Guardiani della Galassia ci ha forse impedito di vedere una versione più irriverente di Star-Lord: ecco perché siamo certi che Peter Quill sarebbe perfetto per apparire in Deadpool 3.

Doctor Strange

Anche se diventare un maestro delle arti mistiche ha inevitabilmente smussato alcuni lati della sua personalità, Stephen Strange nutre ancora un’elevata dose di disprezzo nei confronti di quelli che sono meno intelligenti di lui, e un personaggio come Wade Wilson potrebbe tranquillamente fargli perdere la testa.

Se pensiamo ad alcuni dei precedenti lavori di Benedict Cumberbatch, come il doppiaggio ne I Pinguini di Madagascar o l’interpretazione di Smaug attraverso la motion capture nella trilogia de Lo Hobbit, è facile ipotizzare che l’attore si sentirebbe perfettamente a suo agio in Deadpool 3.

Captain Marvel

Se c’è un personaggio nel MCU che si rifiuterebbe categoricamente di “sopportare” le innumerevoli buffonate di Deadpool, quello è sicuramente Carol Danvers. Ecco perché i due devono per forza condividere lo schermo.

Brie Larson ha dimostrato di essere una valida spalla comica in pellicole come 21 Jump Street e Un disastro di ragazza, senza considerare Scott Pilgrim vs. the World, vietato ai minori di 13 anni. Quindi, se di prendesse maggiore ispirazione dai fumetti e si approfondisse il lato comico di Carol Danvers, siamo certi che Captain Marvel farebbe un’ottima figura al fianco del Mercenario Chiacchierone in Deadpool 3.

Korg

Korg è un personaggio così dolce e mite che metterlo in un film r-rated al fianco di Wade Wilson e spingerlo a confrontarsi con i suoi comportamenti abrasivi, potrebbe rendere la sua innocua personalità ancora più divertente agli occhi dello spettatore. Dopotutto, Taika Waititi è stato regista, sceneggiatore e interprete di What We Do in the Shadows, una delle più grandi commedie vietate ai minori del decennio 2010.

Come Deadpool, Korg è un personaggio genuinamente comico, introdotto come una sorta di “generatore automatico di battute” in Thor: Ragnarok, senza contare tutte le battute esilaranti fatte dallo stesso in Avengers: Endgame. Ecco perché sarebbe una gioia vedere Waititi interpretare Korg al fianco di Reynolds in Deadpool 3.

Black Panther

T’Challa è uno dei pochi personaggi del MCU che ha la capacità di non arrendersi mai. Da orgoglioso monarca qual è, T’Challa non avrebbe certamente accettato le buffonate spericolate di Deadpool ed il suo palese disprezzo nei confronti delle regole.

Nei fumetti, Deadpool e Black Panther hanno spesso dato viti a momenti comici e irriverenti; siamo certi che Ryan Reynolds e Chadwick Boseman sarebbero in grado di ricreare quelle situazioni sul grande schermo in maniera davvero divertente.

Nick Fury

È soltanto questione di tempo prima che Samuel L. Jackson si rivolga a qualcuno chiamandolo “figlio di p*****a” nei panni di Nick Fury. Ci è andato quasi vicino quando lo schiocco delle dita di Thanos lo ha trasformato in polvere, ma nulla è paragonabile all’ira dell’attore sfoggiata in pellicole quali Pulp Fiction o Snakes on a Plane.

Fury è un personaggio dotato di pochissima pazienza: ecco perché unirsi a Deadpool, così “allergico” all’autorità, potrebbe dare vita a scena a dir poco esilaranti…

Valchiria

Con il suo amore nei confronti dell’alcol e il suo atteggiamento nichilista, è innegabile quanto Valchiria sarebbe perfetta per un film con rating R. Fare squadra con Deadpool potrebbe rivelarsi addirittura un gioco da ragazzi: sono entrambi invincibili, entrambi usano le spade e dopo aver sconfitto i cattivi, ad entrambi piace uscire ed ubriacarsi.

Se ci pensate bene, potrebbero tranquillamente essere migliori amici. E sarebbe bello vedere Tessa Thompson conquistare maggiore libertà attraverso una sceneggiatura che sappia mettere in risalto tanto la forza spregiudicata quanto la sensualità del personaggio…

Thor

Con Thor: Ragnarok, Taika Waititi ha preso uno dei personaggi forse meno interessanti del MCU e l’ha trasformato in uno dei più divertenti dell’interno franchise. Da allora, le interazioni del Dio del Tuono con altri personaggi esilaranti, come ad esempio con i Guardiani della Galassia, sono diventate tra i momenti più amati di tutto il MCU.

Il Dio del Tuono passerà il suo mantello a Jane Foster in Thor: Love and Thunder: vedremo così il figlio di Odino occupare un altro posto nel MCU, perdendosi in altre avventure con altri eroi. Fare squadra con Deadpool potrebbe rappresentare una storia collaterale molto divertente, vivace e ricca di azione.

Rocket Raccoon

Nelle varie interviste che hanno preceduto l’uscita di Guardiani della Galassia, Bradley Cooper ha paragonato il personaggio di Rocket Raccoon a quello di Tommy DeVito, il personaggio di Joe Pesci in Quei bravi ragazzi. Mai analogia fu più appropriata: a parte il suo modo di parlare sostenuto e il suo carattere irrefrenabile, il personaggio di DeVito è passato alla storia per aver pronunciato più volte la parola “c***o” rispetto a qualsiasi altro personaggio in qualsiasi altro film uscito al cinema.

Assistere alle cruente conseguenze della violenza sociopatica di Rocket Raccoon potrebbe regalare ai fan gag ancora più irriverenti di quelle che il personaggio ha sfoggiato in questi anni…

Spider-Man

Peter Parker – e in particolare l’incarnazione del personaggio di Tom Holland – è una delle figure più tenere e innocenti dell’Universo Marvel. Parte del divertimento nelle sue interazioni con Tony Stark è stato vedere quell’innocenza scontrarsi con la persona sfacciata e disinteressata che è in realtà Tony.

Una collaborazione con Wade Wilson in un film r-rated lo farebbe ancora di più. L’accordo tra Sony e Disney potrebbe impedirlo, ma è certo che i fan della Marvel perderebbero la testa se il Deadpool di Reynolds e lo Spidey di Holland dovessero mai comparire insieme sullo schermo…

Fonte: ScreenRant

