Da Kaia Gerber a Laura Chiatti, da Madonna a Lady Gaga: non c’è star che non abbia resistito alla tendenza hair dell’anno, i capelli rosa Barbie. L’ultima è stata la popstar Demi Lovato: su Instagram ha pubblicato un video in cui sfoggia il nuovo pixie cut e un paio di maxi occhiali con la montatura in plexiglass.