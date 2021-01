Zinedine Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione. L’allenatore in caso di addio entrerebbe in corsa, da favorito, per la nomina a Commissario Tecnico della Francia. Deschamps, che è c.t. dal 2012 e ha un contratto fino al 2022, ha parlato apertamente della sua successione e ha fatto il nome di Zizou.