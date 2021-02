Detenzione ai fini di spaccio e resistenza, le volanti arrestano un uomo

Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio. Queste le accuse a carico di S.R, difeso dall’avvocato Antonio Ludovico, che ieri è stato tratto in arresto dagli uomini della Squadra Volante, agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti della Questura di Catanzaro, diretta da Mario Finocchiaro.

L’uomo, dopo essere stato fermato in centro, è stato condotto nella sua abitazione del quartiere Fondachello. I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Per S.R il pm di turno, Reale, ha risposto gli arresti domiciliari e non ha fissato la direttissima.