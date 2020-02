Dev Patel: 10 cose che non sai sull’attore

Sin dal suo debutto cinematografico, l’attore Dev Patel si è affermato come un promettente interprete, dotato di carisma e versatilità. Caratteristiche che sfoggia nuovamente nel corso della sua carriera, dimostrando una continua maturazione.

Ad oggi Patel è considerato uno dei migliori attori della sua generazione, pronto a reinventarsi attraverso ruoli sempre differenti, cosa che gli ha fatto guadagnare le attenzioni della critica.

Ecco 10 cose che non sai di Dev Patel.

Dev Patel: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. Patel ottiene grande notorietà con il suo film di debutto, The Millionaire (2008), di cui è protagonista. Successivamente recita nei film L’ultimo dominatore dell’aria (2010), Marigold Hotel (2011), About Cherry (2012), Viaggio verso la libertà (2014), Humandroid (2015), Ritorno al Marigold Hotel (2015), L’uomo che vide l’infinito (2015), e Lion – La strada verso casa (2016), con cui si consacra come interprete. Successivamente prende parte a Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio (2018), The Wedding Guerst – L’ospite sconosciuto (2018), The Personal History of David Copperfield (2019) e The Green Knight (2020).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. L’attore debutta nel mondo della recitazione con la serie Skins (2007-2008), dove interpreta il ruolo di Anwar Kharral. Ottiene poi ulteriore notorietà grazie alla serie The Newsroom (2012-2014), con il ruolo di Neal Sampat, mentre nel 2019 recita in due episodi della serie antologica Modern Love.

3. È anche produttore. Nel corso degli anni, con l’esperienza acquisita, Patel si è distinto per aver figurato come produttore di due film da lui anche interpretati. Questi sono Attacco a Mumbai, basato sui reali attentati avvenuti nella città indiana il 26 novembre 2008, e The Wedding Quest, thriller ambientato in Pakistan.

4. Ha doppiato un noto film d’animazione. Nel 2019 l’attore ha prestato la propria voce per il personaggio Naoufel, protagonista del film d’animazione francese Dov’è il mio corpo?, presentato durante il Festival di Cannes e che ha raccolto consensi critici così entusiasti da arrivare ad ottenere la nomination come miglior film d’animazione agli Oscar.

Dev Patel: chi è la sua fidanzata

5. Ha avuto una relazione con una collega. Dal 2009 l’attore ha avuto una relazione con l’attrice Freida Pinto, conosciuta sul set del film The Millionaire. Dopo quasi sei anni di relazione, mantenuta particolarmente riservata, la coppia annuncia la separazione nel 2014.

6. Sul set di un film ha conosciuto la nuova compagna. Nel marzo del 2017 l’attore annuncia una relazione con l’attrice australiana Tilda Cobham-Hervey, conosciuta qualche mese prima sul set del film Attacco a Mumbai. Da quel momento i due si sono più volte fatti vedere insieme durante eventi di gala, ma allo stesso tempo hanno mantenuto un velo di riservatezza sulla loro storia d’amore.

Dev Patel in The Millionaire

7. Dopo il film ha faticato ad ottenere altri ruoli validi. Con il ruolo di Jamal Malik, protagonista di The Millionaire, Patel ha imposto su di sé l’attenzione di Hollywood, ma l’attore ha affermato che dopo tale film sono passati anni prima che trovasse un altro ruolo valido. La maggior parte di ciò che gli veniva offerto prevedeva che egli fosse la spalla imbranata di qualcuno, e così l’attore racconta di aver inizialmente fatica ad ottenere un ruolo di cui fosse soddisfatto.

Dev Patel in Lion

8. Si è preparato a lungo per questo film. Entusiasta di aver ottenuto il ruolo di Saroo Brierley nel film Lion, Patel si è dedicato molto alla preparazione necessaria. Per mesi si è allenato duramente in palestra al fine di ottenere il fisico necessario, e in seguito ha studiato per imparare un corretto accento australiano. Ha inoltre compiuto lunghi viaggi in India per poter comprendere meglio il passato del personaggio e poterlo interpretare con maggior realisticità.

9. Ha ottenuto una nomination all’Oscar. Per il suo ruolo nel film, l’attore ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui un Bafta per il miglior attore non protagonista. È stato inoltre nominato per la prima volta al premio Oscar nella medesima categoria, divenendo insieme a Lucas Hedges il primo attore nato dopo il 1990 ad essere nominato al premio.

Dev Patel: età e altezza

10. Dev Patel è nato a Londra, Inghilterra, il 23 aprile 1990. L’attore è alto complessivamente 187 centimetri.

