Paolo Di Canio non è affatto tenero nei confronti di Lukaku e dell’Inter. L’ex calciatore della Lazio definisce il belga un attaccante che in Serie A è agevolato dalla fisicità ma non è così decisivo come sembra. Quanto ai nerazzurri, il giudizio è netto: “Fino a una giornata fa aveva meno punti dell’anno scorso, per me stanno mancando le avversarie”.