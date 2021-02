Di Francesco ammette in TV: “Il rigore non c’era”, ma in campo gli scappa anche una bestemmia



Il tecnico del Cagliari Eugenio Di Francesco ai microfoni del dopo partita ammette che il VAR ha avuto ragione a non assegnare il rigore nel finale: “Sinceramente non c’era, ma resta il rammarico”. Nei concitati momenti in campo, però, tra le varie imprecazioni si sente anche una bestemmia. Il Giudice Sportivo potrebbe squalificarlo.

