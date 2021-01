Di Maio chiude a Cesa e Udc: “Allargamento governo non può avvenire a scapito questione morale”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiude le porte a un allargamento del governo all’Udc, dopo la notizia dell’indagine a carico dell’ormai ex segretario Lorenzo Cesa: “Mi sento di dire che mai il M5s potrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati per mafia o reati gravi. È evidente che questo consolidamento del Governo non potrà dunque avvenire a scapito della questione morale, dei valori che abbiamo sempre difeso e che sono fondanti del progetto 5 Stelle”.