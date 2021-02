Diffidati Juve-Inter Coppa Italia: chi rischia di saltare la finale

Juventus e Inter si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia 2021. Nella gara d’andata la Juventus a San Siro ha vinto per 2-1. Nella semifinale dello Stadium bianconeri e nerazzurri devono stare molto attenti ai cartellini gialli, perché sono tanti i calciatori diffidati che rischiano di saltare la finale in caso di ulteriore cartellino giallo: tra questi c’è anche Cristiano Ronaldo. Ecco tutti i giocatori diffidati che rischiano di saltare la finale in programma il 19 maggio.