Sono 44 i calciatori diffidati in Serie A per la 22ª giornata, che rischiano un turno di squalifica in caso di ammonizione. Stop di una giornata per chi tra loro riceverà un cartellino giallo. Cinque diffidati nella Roma, quattro nella Lazio, in tre a rischio nell’Inter: Barella, Bastoni e Brozovic.