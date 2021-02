I calciatori diffidati in occasione della 23ª giornata di Serie A. Rischiano un turno di squalifica per il prossimo turno di campionato Lukaku, Hakimi e Barella dell’Inter, protagonisti del derby contro il Milan. Dieci calciatori in diffida nel posticipo Roma-Benevento. Due diffidati per la Juventus nel monday night contro il Crotone.