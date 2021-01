Diretta Bologna-Milan di Serie A ore 15.00 oggi 30 gennaio 2021: la cronaca della partita

La diretta di Bologna-Milan, partita di Serie A che si gioca oggi 30 gennaio 2021 alle ore 15 allo Stadio Dall’Ara di Bologna. La gara sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky e sarà possibile vedere la sfida sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD e in live streaming su SkyGo e NowTV. Formazioni ufficiali: l’allenatore dei felsinei Sinisa Mihajlovic schiera titolare il nuovo acquisto Soumaro, Stefano Pioli si affida a Tomori dal primo minuto.