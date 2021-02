Diretta Europa League Napoli-Granada su SKY: orario e dove vederla in TV e streaming

Napoli – Granada di Europa League in diretta. Gli aggiornamenti live sulla gara di ritorno dei sedicesimi di finale in programma allo stadio “Maradona”, trasmessa in TV su SKY. Calcio d’inizio alle ore 18:55. Il match tra la squadra di Gattuso e quella allenata da Martinez prevede diverse novità di formazione: Insigne di nuovo dal 1′ nel 3-5-2 degli azzurri, Molina nell’attacco spagnolo che si schierano con un 4-1-4-1.