Diretta Europa League Stella Rossa – Milan su Sky: orario e dove vederla in TV e streaming

Stella Rossa – Milan di Europa League in diretta. Gli aggiornamenti live sulla gara dei sedicesimi di finale in programma allo stadio Rajko Mitić (noto anche come Marakana), trasmessa in TV su Sky. Calcio d’inizio alle ore 18:55. Stankovic, tecnico dei padroni di casa, si affida all’ex Crotone Falcinelli in attacco. Pioli invece schiera Mandzukic dal primo minuto con Castillejo, Krunic e Rebic alle sue spalle.