Juventus-Bologna è in programma alle 12.30 allo JStadium domenica 24 gennaio. I bianconeri devono recuperare ancora la gara di andata con il Napoli e al momento sono quinti in classifica con 33 punti, il Bologna si trova al 12° posto. Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta streaming e in TV da DAZN per i soli abbonati.