Diretta Mondiale per Club Bayern-Tigres ore 19 su Mediaset 20: dove vederla in TV e streaming

Bayern Monaco-Tigres Mondiale per Club in diretta. Gli aggiornamenti live sulla finale in programma allo stadio all’Education City Stadium di Al Rayyan, trasmessa in TV in chiaro e in streaming sul canale 20. Calcio d’inizio alle ore 19.00. La squadra bavarese di Flick si schiererà con il classico 4-2-3-1 di partenza con Sané che potrebbe prendere il posto di Muller risultato positivo al Covid-19. Nella squadra messicana di Ferretti invece, spazio a Gonzalez al fianco di Gignac in attacco.