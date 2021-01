Diretta Napoli-Fiorentina di Serie A alle 12.30 oggi 17 gennaio 2021: la cronaca della partita

La diretta di Napoli – Fiorentina è il lunch match della diciottesima giornata della Serie A 2020/21. Si gioca oggi, domenica 17 gennaio 2021, con fischio di inizio alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in diretta TV sul canale DAZN1 di Sky. Tre punti importanti per entrambe le squadre: la formazione azzurra, nonostante il successo di Udine, non vive un ottimo momento di forma; la Viola, dopo la vittoria contro il Cagliari in campionato, non ha superato gli ottavi di Coppa Italia perdendo in casa contro l’Inter. Di Lorenzo fuori per un turno di squalifica ma sulla panchina di Gattuso torna Mertens. Prandelli recupera Ribery, che parte dal 1′ nel tridente con Vlahovic e Callejon.