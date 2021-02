Diretta Serie A Milan-Inter ore 15.00 su DAZN: la cronaca della partita

La diretta di Milan-Inter, partita della Serie A 2020/2021 che si gioca oggi 21 febbraio 2021 con fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara sarà trasmessa in TV e in streaming in esclusiva su DAZN. Formazioni ufficiali: Stefano Pioli schiera Rebic con Saelemaekers, Calhanoglu e Ibrahimovic. Antonio Conte conferma Eriksen in mediana e Perisic sulla sinistra: partono dalla panchina Vidal e Young.