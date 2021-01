Nicola Zingaretti ha chiesto alla direzione del Pd il mandato per proporre a Mattarella di reincaricare Giuseppe Conte. Il segretario dem ha detto che il presidente del Consiglio uscente è “il punto d’equilibrio credibile”. Lo scenario delle elezioni è “un pericolo da evitare, ma è reale”. E su gli ex alleati di Italia Viva non ha posto veti, ma “ragionevoli dubbi”.