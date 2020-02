Disney: svelato il nuovo logo della 20th Century Studios (senza Fox)

Disney: svelato il nuovo logo della 20th Century Studios (senza Fox)

La Disney ha svelato il nuovo logo ufficiale dei 20th Century Studios (senza Fox) in testa al nuovo trailer di The Call of the Wild. Il prossimo mese la Casa di Topolino festeggerà il primo anno di presa di possesso dello Studio (un anno dalla finalizzazione dell’accordo) e di tutte le sue attività cinematografiche e televisive (anche se Fox News rimane sotto la Fox Corp di proprietà di Rupert Murdoch).

L’accordo da $ 71,3 miliardi ha comportato enormi cambiamenti per la Fox, cambiamenti che purtroppo hanno previsto licenziamenti dei dipendenti, annullamento dei film Fox e Fox 2000 completamente chiuso. Perfino la parola “Fox” è stata rimossa dai loghi delle divisioni 20th Century e Searchlight.

Oggi però sappiamo finalmente che i film Fox verranno distribuiti sotto il nome di 20th Century Studios o Searchlight Pictures. Ciò include i film che sono entrati in produzione prima che l’accordo Disney-Fox fosse finalizzato, come l’adattamento di The Call of the Wild di questo mese e lo spin-off di X-Men, The New Mutants.

Proprio in vista dell’uscita di questi due titoli, ecco il nuovo logo dello studio, che cancella Fox dal grande schermo:

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.