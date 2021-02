L’uomo, ex ferroviere in pensione residente ad Arce (Frosinone) era scomparso da ieri mattina, la macchina ritrovata nei pressi della diga di Sant’Euleterio sul fiume Liri. Mario Tedeschi aveva detto alla moglie che andava a prendere le sigarette e poi non ha fatto più ritorno a casa. Si indaga per stabilire la dinamica dei fatti.