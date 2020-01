Dispositivi di protezione. Firmato accordo tra Arpacal e Agenzia delle Entrate

Visite periodiche sugli ascensori e montacarichi delle sedi presenti sul territorio regionale, ma anche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, e sugli impianti termici con potenzialità maggiore di 116 KW. Di questo tratta la sinergia ratificata per il prossimo triennio tra la Direzione regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate e l’Arpacal. La collaborazione riguarderà anche sopralluoghi e verifiche sulla eventuale presenza di fibre di amianto, misurazioni di campi elettromagnetici utili allo sviluppo di azioni mirate al miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro, nonché sopralluoghi e verifiche della presenza di gas radon nei locali che ospitano gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. L’accordo è stato siglato questa mattina a Catanzaro, nella sede dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra, e il Direttore regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate, Agostino Pellegrini. “Il proficuo rapporto di collaborazione tra i nostri enti, già consolidato nell’ultimo triennio – ha dichiarato il direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra – si implementa ulteriormente con nuove linee d’azione, in settori strategici come quello delle misure di fattori di rischio per la salubrità dei luoghi di lavoro, che vanno dall’amianto ai campi elettromagnetici, non dimenticando il tanto temuto e subdolo gas radon. L’accordo ci inorgoglisce non poco, per la rinnovata fiducia che l’Agenzia delle Entrate ha manifestato nei nostri confronti”.

