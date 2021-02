Dissidenti M5S a dibattito con il centrosinistra: “Porta aperta al PD, costruiamo un piano per Roma”

Grazie a un dibattito organizzato dall’associazione POP e dalla sua presidente la consigliera regionale Marta Bonafoni, per la prima volta il centrosinistra romano ha dialogato pubblicamente con una parte del Movimento 5 Stelle. Quei “dissidenti” (anche se la parola non gli piace), rappresentati in questa occasione dal consigliere comunale Angelo Sturno, che vorrebbero aprire un confronto con il Partito Democratico e le altre forze progressiste in vista delle prossime elezioni comunali.