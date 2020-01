Doctor Strange 2: 10 storyline che vorremmo vedere nel film

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è uno dei prossimi film del MCU più attesi, dal momento che presenterà scenari e personaggi del tutto inediti, nonostante i dettagli sulla trama del film non siano ancora stati resi noti.

Sulla base dei rumor emersi online fino ad oggi, ecco 10 storyline che potrebbero andare a costituire la trama dell’attesissimo sequel con Benedict Cumberbatch atteso per maggio 2021.

Impedire a Mordo di uccidere gli Stregoni

Questa potrebbe essere una sotto-trama forse scontata, visto che già nel primo film abbiamo visto Doctor Strange e Mordo l’uno contro l’altro. Il sequel potrebbe mostrarci il personaggi interpretato da Chiwitel Ejiofor mentre escogita un piano per eliminare tutte le persone che praticano la magia.

Al fine di rendere questa sotto-trama ancora più intima e personale, il seqeul potrebbe riportare Stephen e Mordo ai tempi in cui il primo si allenava per diventare uno stregone, andando così ancora più a fondo del loro conflitto, con Stephen in azione per cercare di mettere la parola fine all’agire maniacale di Mordo.

Fuggire dalla dimensione dei sogni di Incubo

Incubo è sempre stato uno dei più grandi nemici di Stephen Strange. Un modo per introdurre il villain nella trama del sequel potrebbe essere il seguente: Doctor Strange si ritrova intrappolata nella dimensione dei sogni di Incubo e deve trovare un modo per fuggire servendosi del Multiverso.

Una storyline del genere sarebbe indubbiamente legata a quella atmosfere horror che la Marvel ha già annunciato pervaderanno l’intero sequel: cosa può esserci di più spaventoso che vedere Stephen Strange affrontare i suoi peggiori incubi?

Diventare il mentore di Scarlet Witch

Una delle cose che sappiamo per certo a proposito del sequel, è che Scarlet Witch apparirà nel film: due dei più potenti eroi dotati di poteri magici combatteranno dunque fianco a fianco. Certo, Scarlet Witch non è ancora così esperta nella sua arte, con un potenziale ancora tutto in divenire.

Ecco perché Stephen Strange potrebbe entrare in gioco come mentore di Wanda Maximoff e rivelarle i segreti della vera magia. Ciò potrebbe collegarsi anche al piano di Mordo di sradicare gli Stregoni, con Scarlet Witch che potrebbe tranquillamente finire nel suo mirino.

Creare una nuova Gemma dell’Infinito

Sarebbe davvero un buco di sceneggiatura imperdonabile se la Gemma del Tempo non venisse inclusa nella storia. Dopotutto, proprio l’Antico aveva stabilito che quella Gemma dovesse appartenere agli Stregoni per garantire la protezione dell’umanità. Proprio per questo motivo, nel sequel Stephen Strange dovrebbe realizzare una nuova Gemma del Tempo.

Scarlet Witch può essere coinvolta nel difficile compito, visto che è stata l’unica ad aver distrutto una delle Gemme: adesso, potrebbe essere in grado di fare proprio il contrario! Viaggiando nel Multiverso, Stephen Strange potrebbe trovare il modo esatto per mettere a punto una nuova Gemma dell’Infinito.

Incontrare una versione alternativa di Doctor Strange

Viaggiando nel Multiverso, è possibile Doctor Strange possa incontrare un’altra versione di se stesso, magari una versione alternativa. Sarebbe molto interessante se nel Multiverso della Pazzia, Stephen incontrasse una versione non troppo definita di sé, magari opposta e con la quale entrare in conflitto. Magari potrebbe essere proprio la versione di Strange del Multiverso a mettere in guardia quella del MCU sui piani di Mordo…

Viaggiare nel passato per scovare l’Antico

Per sconfiggere Mordo, Incubo o qualsiasi altro cattivo che apparirà nel sequel, Doctor Strange avrà necessariamente bisogno dell’aiuto dell’Antico. In Avengers: Endgame abbiamo visto Hulk viaggiare nel tempo e incontrarla, e qualcosa di molti simile potrebbe accadere anche a Stephen Strange.

Il Dottore potrebbe viaggiare indietro nel tempo per trovare l’Antico e servirsi della sua infinita conoscenza per sconfiggere i suoi nemici. O forse potrebbe essere l’Antico ad arrivare nel futuro grazie all’intervento di Strange…

Salvare Scarlet Witch dal suo sogno

Dalle poche informazioni in nostro possesso sulla serie WandaVision, sappiamo che la serie sarà ambientata negli anni ’50 e che Scarlet Witch e Visione dovrebbero vivere insieme una vita familiare a dir poco idilliaca. E se fosse tutto un sogno? Se Wanda fosse intrappolata nella dimensione dei sogni di Incubo?

Ecco allora che Doctor Strange potrebbe entrare in scena per salvarla ed ecco in che modo il sequel e la serie tv potrebbe essere collegati, con Stephen e Wanda che cercano di fuggire dal Multiverso della Pazzia e torneare alla realtà.

Reclutare nuovi Vendicatori

Una delle più grandi speranze che i fan nutrono verso il sequel di Doctor Strange, è che Stephen possa guidare il nuovo team di Vendicatori. Il sequel potrebbe gettare le basi perché ciò accada realmente. Con la scissione degli Stregoni a causa della perdita della Gemma del Tempo e degli attacchi di Thanos, ora potrebbe essere il momento per Doctor Strange farsi avanti e guidare una nuova squadra di eroi.

Proprio per questo, nel sequel potremmo vedere Doctor Strange viaggiare tra gli universi alla ricerca del team perfetto da assemblare. Sarebbe un ottimo modo per mostrare più Vendicatori possibili ed introdurre di nuovi.

Combattere contro Dormammu

La sequenza “Sono venuto a contrattare” è diventata una delle più celebri del MUC, e sicuramente nel sequel Doctor Strange dovrebbe tornare a fare visita a Dormammu, chiaramente senza la Gemma del Tempo. Sarebbe interessante vedere Strange che cerca di avere la meglio sul Distruttore dei Mondi senza la sua arma più preziosa.

È difficile immaginare che Dormammu mantenga fede alle sue parole una volta scoperto che la Gema del Tempo non esiste più; ecco perché il Signore della Dimensione Oscura potrebbe fare ritorno nel sequel, magari convocato da Mordo che cerca di coinvolgerlo nel suo grande piano per eliminare gli Stregoni.

Unificare gli altri santuari

Attualmente sono tre i santuari che conosciamo: New York, Hong Kong e Londra. Doctor Strange e Wong operano all’interno di quello situato a New York, mentre gli altri due li abbiamo visti soltanto di sfuggita. Un sequel potrebbe far capire a Stephen Strange che, proprio a causa dei piani di Mordo, è meglio se i santuari venissero unificati, con lo Stregone Supremo che diventerebbe il principale leader delle arti mistiche. Ciò potrebbe mettere fine ai disordini che si creano negli altri santuari e scongiurare una situazione alla Civil War all’interno del mondo degli Stregoni.

