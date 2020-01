Doctor Strange 2: anche Fratello Voodoo nel film?

Doctor Strange 2: anche Fratello Voodoo nel film?

Dopo alcune indiscrezioni risalenti allo scorso maggio, torna prepotentemente sotto i riflettori la possibilità che in Doctor Strange 2 ci sarà spazio per l’eroe Marvel noto con il nome di Fratello Voodoo.

A rimettere in giro la voce di un coinvolgimento del nuovo personaggio Marvel è un casting call apparso su The Illuminerdi, in cui sembra che Marvel cerchi, per il cast di supporto di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un attore con tratti caraibici, con la menzione specifica di Haiti. Anche se non c’è direttamente il nome di Jericho Drumm, ovvero Fratello Voodoo, la descrizione coincide con quella dello stregone.

Ovviamente non sappiamo se il personaggio coinciderà con l’eroe Marvel né in che modo si potrà inserire il personaggio nella storia, ma sarà interessante scoprire come lo Studio procederà ad arricchire di eroi questa suo nuova fase.

Doctor Strange 2: nel sequel tornerà la Gemma del Tempo?

Annunciato ufficialmente questa estate al Comic-Con di San Diego, Doctor Strange 2 vedrà Benedict Cumberbatch tornare nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Scott Derrickson, il sequel vedrà anche Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) assumere un ruolo da co-protagonista dopo WandaVision. Le riprese dovrebbero cominciare nella prima metà del 2020.

Secondo Collider, la produzione ha fatto già un passo in avanti assumendo lo sceneggiatore Jade Bartlett. Il suo ruolo non è stato ancora chiarito, visto che lo script dovrebbe essere firmato da Derrickson in persona e quindi Bartlett dovrebbe intervenire solo a limare il testo o magari a scrivere a quattro mani con il regista.

Il primo film su Doctor Strange è uscito nel 2016 e ha raccontato la nascita dell’eroe, dall’incidente di Stepehn Strange fino al confronto con Dormammu. Nel film c’erano anche Benedict Wong, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Abbiamo rivisto Strange in Infinity War e in Endgame.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia arriverà al cinema il 7 maggio 2021.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.