Doctor Strange: anche il personaggio di Clea apparirà nel sequel?

Doctor Strange: anche il personaggio di Clea apparirà nel sequel?

Kevin Feige lo aveva già anticipato: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del cinecomic Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch, introdurrà tutta una serie di nuovi personaggi all’interno del MCU. Dopo i rumor circa la possibile presenza di Miss America e Fratello Voodoo nel film, è ancora una volta The Illuminerdi (via ComicBookMovie) a rivelare che nel film dovrebbe apparire anche il personaggio di Clea.

Stando ad un casting call, la produzione sarebbe alla ricerca di un’attrice tra i 27 e i 42 anni, di qualunque etnia, con “qualità da protagonista”: stando alla fonte, la descrizione corrisponderebbe proprio al personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko, che nei fumetti è la nipote del malvagio Dormammu e il principale interesse amoroso di Stephen Strange; date le sue orgini, è probabile che nel film il personaggio avrà inizialmente un ruolo da antagonista.

Al momento non sappiamo ancora chi dirigerà il sequel di Doctor Strange: all’inizio del mese è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che Scott Derrickson ha deciso di abbandonare il progetto a causa di alcune “divergenze creative” con la Marvel. Derrickson figurerà comunque il qualità di produttore esecutivo. Un nuovo regista dovrebbe essere annunciato a breve.

LEGGI ANCHE – Doctor Strange: nel sequel tornerà la Gemma del Tempo?

Annunciato ufficialmente questa estate al Comic-Con di San Diego, Doctor Strange 2 vedrà Benedict Cumberbatch tornare nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Scott Derrickson, il sequel vedrà anche Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) assumere un ruolo da co-protagonista dopo WandaVision. Le riprese dovrebbero cominciare nella prima metà del 2020.

Secondo Collider, la produzione ha fatto già un passo in avanti assumendo lo sceneggiatore Jade Bartlett. Il suo ruolo non è stato ancora chiarito, visto che lo script dovrebbe essere firmato da Derrickson in persona e quindi Bartlett dovrebbe intervenire solo a limare il testo o magari a scrivere a quattro mani con il regista.

Il primo film su Doctor Strange è uscito nel 2016 e ha raccontato la nascita dell’eroe, dall’incidente di Stepehn Strange fino al confronto con Dormammu. Nel film c’erano anche Benedict Wong, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Abbiamo rivisto Strange in Infinity War e in Endgame.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema il 7 maggio 2021.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.