Doctor Strange: il sequel introdurrà personaggi inattesi

Giusto ieri vi abbiamo riportato le dichiarazioni di Kevin Feige in merito al tono che avrà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, attesissimo sequel del cinecomic Marvel con Benedict Cumberbatch uscito ormai 5 anni fa. Ospite d’onore della New York Film Academy, il boss dei Marvel Studios ha spiegato che il nuovo film dedicato alle avventure dello Stregone Supremo non sarà necessariamente un “horror”, ma piuttosto “un grande film ambientato nel MCU con una serie di sequenze davvero spaventose.”

Adesso, sempre in occasione della medesima chiacchierata avvenuta nella prestigiosa accademia cinematografica americana, Feige ha anche anticipato che nel sequel di Doctor Strange verranno introdotti una serie di personaggi del MCU assolutamente inattesi.

“A volte scegli l’eroe del titolo, scegli il personaggio principale o il team principale che vuoi portare sullo schermo e molto spesso, proprio mentre sviluppo e realizzi il film, ti ritrovi a pensare: ‘Chi farà il suo debutto adesso?’, oppure: ‘Chi si adatterà a tutto ciò’?”, ha spiegato Kevin Feige.

“Nel prossimo Doctor Strange, ad esempio, ci saranno alcuni nuovi personaggio del MCU che faranno il loro debutto sul grande schermo e che non ti aspetti o non ti immagineresti mai di vedere. Abbiamo trovare un modo davvero incredibile per far funzionare la cosa, perché il nostro obiettivo è realizzare un particolare tipo di film e c’era questo personaggio che abbiamo sempre voluto utilizzare e che si incastrerà perfettamente con la storia.”

Annunciato ufficialmente questa estate al Comic-Con di San Diego, Doctor Strange 2 vedrà Benedict Cumberbatch tornare nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Scott Derrickson, il sequel vedrà anche Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) assumere un ruolo da co-protagonista dopo WandaVision. Le riprese dovrebbero cominciare nella prima metà del 2020.

Secondo Collider, la produzione ha fatto già un passo in avanti assumendo lo sceneggiatore Jade Bartlett. Il suo ruolo non è stato ancora chiarito, visto che lo script dovrebbe essere firmato da Derrickson in persona e quindi Bartlett dovrebbe intervenire solo a limare il testo o magari a scrivere a quattro mani con il regista.

Il primo film su Doctor Strange è uscito nel 2016 e ha raccontato la nascita dell’eroe, dall’incidente di Stepehn Strange fino al confronto con Dormammu. Nel film c’erano anche Benedict Wong, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Abbiamo rivisto Strange in Infinity War e in Endgame.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia arriverà al cinema il 7 maggio 2021.

