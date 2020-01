Doctor Strange: nel sequel tornerà la Gemma del Tempo?

Doctor Strange: nel sequel tornerà la Gemma del Tempo?

In attesa di sapere chi sostituirà Scott Derrickson alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, attesissimo sequel del cinecomic Marvel con Benedict Cumberbatch uscito ormai 5 anni fa, arrivano nuove indiscrezioni sulla trama del film grazie ad una prima breve sinossi apparsa online nelle ultime ore.

I primi dettagli sulla trama del sequel di Doctor Strange sono emersi in rete grazie al sito Backstage, celebre portale per annunci di lavoro dedicato agli attori e ai casting: sul sito in questione è apparsa una prima breve sinossi del nuovo film dedicato allo Stregome Supremo che anticipa il ritorno di una delle Gemme dell’Infinito, ossia la Gemma del Tempo.

Sul sito si legge: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dottor Stephen Strange continua la sua ricerca sulla Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico trasformatosi in un nemico cercherà di ostacolare i suoi piani e spingere Strange a liberare un male indicibile.”

Poche parole che danno comunque adito ad alcune speculazioni. All’inizio di Avengers: Endgame, Thanos distrugge la Gemma del Tempo insieme ad altre Gemme dell’Infinito; ciò significa che Strange avrà solo due modi per poter recuperare la Gemma del Tempo: o viaggiare nel tempo e dare vita ad una nuova linea temporale, o magari lo Stregone riuscirà a riappropriarsi degli atomi e riportare la Gemma del Tempo alla sua forma originaria.

Per quanto riguarda il “vecchio amico” menzionato, dovrebbe trattarsi del barone Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) o forse di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen); non è da escludere però che potrebbe trattarsi di un nuovo personaggio che farà il suo debutto proprio nel sequel.

LEGGI ANCHE – Doctor Strange: il sequel introdurrà personaggi inattesi

Annunciato ufficialmente questa estate al Comic-Con di San Diego, Doctor Strange 2 vedrà Benedict Cumberbatch tornare nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Scott Derrickson, il sequel vedrà anche Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) assumere un ruolo da co-protagonista dopo WandaVision. Le riprese dovrebbero cominciare nella prima metà del 2020.

Secondo Collider, la produzione ha fatto già un passo in avanti assumendo lo sceneggiatore Jade Bartlett. Il suo ruolo non è stato ancora chiarito, visto che lo script dovrebbe essere firmato da Derrickson in persona e quindi Bartlett dovrebbe intervenire solo a limare il testo o magari a scrivere a quattro mani con il regista.

Il primo film su Doctor Strange è uscito nel 2016 e ha raccontato la nascita dell’eroe, dall’incidente di Stepehn Strange fino al confronto con Dormammu. Nel film c’erano anche Benedict Wong, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Abbiamo rivisto Strange in Infinity War e in Endgame.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia arriverà al cinema il 7 maggio 2021.

Fonte: CB

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.