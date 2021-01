Da domani, 1° febbraio, per ogni acquisto effettuato tramite strumenti di pagamento elettronici, presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, si potrà ricevere un biglietto virtuale con cui partecipare alla lotteria degli scontrini. La prima estrazione è in programma per l’11 marzo. Ecco i premi in palio e come partecipare.