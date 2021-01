Domenica Live, Mauro Bellugi: “Mi hanno chiesto il permesso di tagliarmi le gambe”

Mauro Bellugi in collegamento video con Live Non è la d’Urso racconta la sua battaglia contro il Covid, che gli è costatata la perdita di entrambe le gambe. L’ex campione di calcio ha subito l’amputazione di entrambi gli arti inferiori, già afflitti da altre patologie. Era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre scorso perché positivo al Covid-19. Bellugi però non ha mai perso la forza d’animo, dimostrando di essere un grande esempio non solo nel mondo dello sport.