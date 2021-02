Don Mimmo Battaglia positivo al Covid, da pochi giorni vescovo di Napoli

Il nuovo vescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, è risultato positivo al tampone anti-covid. Ne dà notizia la Curia arcivescovile. Sono state sospese le celebrazioni e le visite programmate per questi giorni. E’ in buone condizioni di salute, ora è in quarantena e, si apprende, sta continuando a lavorare al secondo piano del Palazzo Arcivescovile. Nelle settimane scorse anche il suo predecessore, il cardinale Crescenzio Sepe, aveva contratto il virus ed era stato ricoverato al Cotugno.