Donald Sutherland: 10 cose che non sai sull’attore

Con all’attivo oltre quarant’anni di carriera, Donald Sutherland vanta la partecipazione a più di cento pellicole, spesso nel ruolo di protagonista. Attore versatile e acclamato da critica e pubblico, Sutherland si è distinto per aver preso parte a progetti estremamente diversi gli uni dagli altri. Da importanti opere d’autore a saghe fantasy, da celebri film di fantascienza a drammi storici. Il suo è ad oggi uno dei grandi nomi della recitazione americana.

Ecco 10 cose che non sai di Donald Sutherland.

Donald Sutherland: i suoi film

1. Ha recitato in numerosi film. Sutherland debutta al cinema nel 1964 con il film Il castello del morti vivi, per poi ottenere ruoli in film come Una notte per morire (1965) e Quella sporca dozzina (1968). Il successo arriva con il film M*A*S*H (1970), mentre in seguito recita in celebri pellicole come E Johnny prese il fucile (1971), Il giorno della locusta (1975), Il Casanova di Federico Fellini (1976), Novecento (1976), Animal House (1978), Terrore dallo spazio profondo (1978), Gente comune (1980), JFK – Un caso ancora aperto (1991), Virus letale (1995) e Instinct – Istinto primordiale (1999).

2. Continua a recitare ancora oggi. A partire dal 2000 si apre una nuova stagione per l’attore, che continua a recitare in importanti film del nuovo millennio come Ritorno a Cold Mountain (2003), Orgoglio e pregiudizio (2005), Reign Over Me (2007), e Professione assassino (2011). Acquista poi nuova popolarità recitando nel ruolo del Presidente Snow in Hunger Games (2012), Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 (2014), e Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (2015). Recita poi in La migliore offerta (2013), Ella & John – The Leisure Seeker (2017), e Ad Astra (2019).

3. Ha preso parte a celebri produzioni televisive. A partire dagli anni novanta, l’attore prende parte a diverse produzioni televisive, tra cui si annoverano i film Cittadino X (1995), La rivolta (2001) e Path to War (2001). È inoltre tra i protagonisti delle serie Salem’s Lot (2004), Frankenstein (2004), Una donna alla Casa Bianca (2005), Dirty Sexy Money (2007-2009), I pilastri della terra (2010), Moby Dick (2011), L’isola del tesoro (2012), Crossing Lines (2013-2015), Trust (2018) e The Undoing (2020).

Donald Sutherland: chi è sua moglie

4. Si è sposato tre volte. Nel corso della sua vita l’attore ha avuto due primi brevi matrimoni: il primo con Lois Hardwick dal 1959 al 1966, e il secondo con Shriley Douglas dal 1966 al 1970, con la quale ha anche due figli gemelli. Si sposa infine una terza volta, nel 1972 con l’attrice Francine Racette, di cui è tutt’ora l’attuale marito. Con quest’ultima dà alla luce altri tre figli.

Donald Sutherland e suo figlio

5. Il figlio è un noto attore. Dal secondo matrimonio Sutherland dà alla luce il figlio Kiefer Sutherland, nato nel 1966. Questi è in seguito divenuto noto per aver seguito le orme del padre, recitando in celebri film e in particolare nella serie 24, di cui è stato protagonista nel ruolo di Jack Bauer.

Donald Sutherland e Federico Fellini

6. Ha lavorato con il celebre regista italiano. L’attore ricoprì il ruolo di Casanova nel film del 1976 diretto da Federico Fellini. Sutherland, affascinato dalla praticità con cui il regista dirigeva troupe e attori, raccontò in un intervista che questi lo scelse per il ruolo poiché aveva gli occhi di uno che si masturba molto.

Donald Sutherland è Attila

7. Prese parte al noto film di Bertolucci. Sutherland ha partecipato anche al film Novecento, ricoprendo il ruolo di Attila Melanchini, personaggio ritenuto particolarmente sgradevole per la sua cattiveria. L’attore ha in particolare ricordato i giorni sul set, dove lui e Bertolucci avevano idee diverse sul personaggio, a tal punto da girare due versioni di ogni scene. L’attore, infine, si convinse a seguire le indicazioni del regista.

Donald Sutherland in Hunger Games

8. Non conosceva i romanzi. Quando gli fu proposto il ruolo del Presidente Snow nella celebre saga per ragazzi d’ambientazione distopica, l’attore dovette ammettere di non aver mai sentito parlare dei romanzi da cui era tratta, ma rimase affascinato dai richiami politici presenti nella sceneggiatura, a tal punto da accettare il ruolo.

9. Ha recitato nuovamente con un’attrice. Nel film Sutherland torna a recitare insieme all’attrice Jena Malone, che è sua figlia con il ruolo di Johanna Mason. I due avevano già condiviso una relazione padre e figlia nel film Orgoglio e pregiudizio.

Donald Sutherland: età e altezza

10. Donald Sutherland è nato a Saint John, in Canada, il 17 luglio 1935. L’attore è alto complessivamente 192 centimetri.

