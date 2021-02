Una donna di 74 anni è deceduta ieri a piazza Carlo III dopo essere stata colpita da un infarto. La signora era a bordo di un’auto guidata da un suo parente. Quando si è sentita male, il familiare ha bloccato con la macchina un’ambulanza di passaggio che non era in emergenza. I sanitari hanno provato subito la rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.