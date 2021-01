Donnarumma espulso dalla panchina in Milan-Torino: protestava con l’arbitro Valeri

Donnarumma espulso dall’arbitro Valeri nel secondo tempo, salta i quarti di finale contro la vincente di Fiorentina-Inter. Il portiere del Milan prende il cartellino rosso per le proteste nei confronti del direttore di gara. Cosa ha fatto? Si è lamentato vivacemente nei confronti del fischietto in occasione dell’azione d’attacco di Leao. Chiedeva un calcio di rigore per l’intervento del portiere del Torino.