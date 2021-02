Dopo 90 giorni riapre il Colosseo: “Prima volta senza turisti, ora i romani riscoprono Roma”

Oggi il Lazio torna in zona gialla e riapre il Colosseo, dopo quasi 90 giorni di chiusura. Per festeggiare l’evento, è stato anche organizzato un concerto, in modo da dare un segnale di rinascita al mondo della cultura, duramente colpito dalla crisi da coronavirus. “Tra gli aspetti positivi c’è che i residenti hanno la possibilità di avvicinarsi a questo luogo che si solito è frequentato dal turismo internazionale”.