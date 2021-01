Dopo Amici e Sanremo, il ritorno di Biondo tra “Bali e Dubai”, TikTok e l’esordio al cinema

Simone Baldosseroni, in arte Biondo, ha vissuto negli ultimi anni una grande esposizione mediatica, dalla partecipazione ad Amici 17 al Festival di Sanremo 2019. Dopo queste esperienze, Biondo è ritornato nel 2020 con due successi come “Bali e Dubai” e “Vuoto”, oltre a essersi cimentato in una carriera cinematografica attraverso la pellicola “È per il tuo bene” con Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Valentina Lodovini e Isabella Ferrari.