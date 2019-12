Dove si festeggia la Befana in Italia?

Dove si festeggia la Befana in Italia? Sono tanti gli appuntamenti dedicate alla simpatica vecchina in giro per le piazze. La befana, nell’immaginario di ogni bambino, porta i doni e dolci che trasporta nella classica calza.

In Toscana, nella provincia di Grosseto, esistono i “Befani”, che il giorno dell’Epifania, vanno assieme alla Befana per le vie delle città e dei paesi a cantare i canti tradizionali maremmani.

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio l’appuntamento è a Piazza Navona a Roma per i tradizionali festeggiamenti dedicati alla vecchietta più famosa d’Italia. Nella piazza gremita di bancarelle, arriverà la Befana per far visita a grandi e piccini.

Nel giorno della Befana a Verona, in Piazza Brà, si svolge il tradizionale Rogo della Vecia, che rievoca l’antico rito dell’Epifania nella tradizione popolare italiana. Un manufatto di circa dieci metri verrà bruciato per scongiurare antiche credenze sulla sfortuna e sul malocchio.

Il 6 gennaio alle 14.30 un corteo di 150 persone in costume, un gregge di pecore, guerrieri romani a cavallo e i tre Magi sui loro cammelli, partiranno da Piazza VIII Agosto per arrivare a Piazza Maggiore a Bologna e rendere omaggio al Bambino Gesù all’interno della capanna allestita sul sagrato della Chiesa di San Petronio. Al termine della giornata l’appuntamento è con i fuochi d’artificio sulla scalinata del Pincio, in via dell’Indipendenza.

Fino al 6 gennaio torna ad Urbania, nelle Marche, la Festa Nazionale della Befana. Un ricco cartellone di musica, feste, appuntamenti culturali e momenti enogatronomici coinvolgerà i tanti visitatori che arriveranno in città. Non perdete la discesa delle befane dalla Torre civica, che dispenseranno doni ai più piccoli.

Torna, nel giorno dell’Epifania per le strade del centro storico di Firenze l’appuntamento con la tradizionale Cavalcata dei Re Magi. Tra Piazza dè Pitti e Piazza del Duomo, i Bandierai degli Uffizi ripercorreranno la Festa Fiorentina. I Magi a cavallo percorreranno le strade della città indossando costumi rinascimentali di grande sfarzo. Non perdete in Piazza della Signoria lo spettacolo degli sbandieratori il Maneggio della Bandiera.

Il 6 gennaio appuntamento anche a Pistoia per il tradizionale evento a cura dei Vigili del fuoco. L’appuntamento è in Piazza Duomo, dove la Befana si calerà dal campanile dalla Torre Catilina per distribuire doni e dolci a tutti i bambini. La simpatica vecchietta, però a causa di problemi con la scopa andrà a sbattere contro il Campanile e cercherà l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tutta la piazza sarà addobbata da 12 grandi calze, poste sulle mura dei palazzi.

La festa della Befana a Sassari è un appuntamento fisso. Anche quest’anno la Befana si calerà dal Palazzo della Provincia di Sassari in piazza d’Italia in un evento organizzato dai Vigili del Fuoco di Sassari. Alla spettacolare calata della Befana saranno ovviamente accompagnate caramelle e cioccolatini distruiti a tutti i bambini.

Nel giorno conclusivo delle festività natalizie non perdete l’appuntamento a Savona, con la Befana Vien Da Mare. La famosa vecchietta arriverà da mare al porto di Savona per distribuire doni e dolci ai più piccoli. Durante la giornata saranno organizzate gare di pesca a riva ed in mare.

