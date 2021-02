Atalanta – Real Madrid è la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Si gioca oggi, mercoledì 24 febbraio, al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. L’incontro verrà trasmesso in TV in esclusiva su Sky e si potrà vedere in streaming attraverso Sky-Go e Now Tv. Ecco tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.