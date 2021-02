Napoli-Juventus, partita valida per il 22° turno del campionato di Serie A, è in programma sabato 13 febbraio alle 18.00 e si disputa allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky per la trasmissione in diretta TV, mentre per lo streaming online serve scaricare l’apposita app SkyGo. Il tutto sempre dietro abbonamento.