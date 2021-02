Porto-Juventus è la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match tra la squadra di Sergio Conceicao e quella allenata da Andrea Pirlo, in programma allo stadio “Do Dragao” di Oporto stasera, mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00, sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky e sarà disponibile anche in streaming.