Stella Rossa-Milan è la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Si gioca oggi alle 18.55 allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado. La partita verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro per abbonati sui canali di Sky. Ecco tutte le info su come vederla anche in streaming. Quattro i precedenti contro i serbi, tutti favorevoli ai rossoneri.